Kumar oynarken yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir adreste kumar oynarken suçüstü yakalanan 47 kişiye 85 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'ndeki bir adreste A.Ç'nin kumar oynattığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Bornova İlçe Jandarma ekipleri, adrese baskın düzenledi. Operasyonda 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Kumar oynayan 47 kişiye 85 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüpheli A.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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