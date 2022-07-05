Son dakika haber... İzmir'de kumar operasyonu: 87 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'de kumar operasyonu: 87 kişi suçüstü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde iki farklı adrese yapılan kumar operasyonunda 87 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplamda 158 bin TL para cezası kesilirken, kumar oynamaya imkan sağlayan iki kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; Bornova ilçesi Beşyol Mahallesinde işletmeciliğini İ.A. isimli süphelinin yaptığı kahvehanede ve Bornova ilçesi Yaka Mahallesinde işletmeciliğini A.Ç. isimli şüphelinin yaptığı kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, 3 Temmuz tarihinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 87 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplamda 158 bin 253 TL idari para cezası uygulayan ekipler, işletmeleri mühürlerken kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el koydu.

Operasyonlarda şüpheli İ.A. ve A.Ç. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.