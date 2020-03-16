İzmir'de kumar oynatılan çay ocağı 6. kez mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kumar oynatılan çay ocağı 6. kez mühürlendi - Son Dakika

İzmir'de kumar oynatılan çay ocağı 6. kez mühürlendi

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir çay ocağına yapılan kumar operasyonunda 18 kişi yakalanırken, çay ocağının daha önce kumar oynandığı için 5 kere mühürlendiği ve mührün yine bozulduğu tespit edildi.

İzmir'de kumar oynatılan çay ocağı 6. kez mühürlendi, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir çay ocağına yapılan kumar operasyonunda 18 kişi yakalanırken, çay ocağının daha önce kumar oynandığı için 5 kere mühürlendiği ve mührün yine bozulduğu tespit edildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğurtçular Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen çay ocağında, mührün bozularak içerisinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.


Söz konusu çay ocağına gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 18 kişiye, kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanma suçundan adli işlem uygulandı ve tombala oynamada kullanılan 5 farklı materyale el konuldu.


Öte yandan, işletme sahipleri ve çalışan toplam 8 kişi hakkında mühür fekki ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.


Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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