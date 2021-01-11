İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi

11.01.2021 17:23
İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde E.E'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Suçüstü yakalanan 22 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 203 bin 861 lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Eğridere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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