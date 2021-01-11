İzmir'de kumar oynayan 22 kişiye 203 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde E.E'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Suçüstü yakalanan 22 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 203 bin 861 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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