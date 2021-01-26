İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi

26.01.2021 17:05
İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi, System.String[]

İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye toplam 322 bin 173 lira ceza kesildi.

İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye toplam 322 bin 173 lira ceza kesildi.

Bornova ilçesi Gökdere ve Laka mahallelerindeki 2 ayrı adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirtilen adreslerdeki 44 kişiye, kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 322 bin 173 lira para cezası uygulandı.

İşletme sahiplerine de ilgili yasa gereği 6 bin 938 lira ceza verildi.

Öte yandan Y.D. adlı kişinin üzerinden 2 tabanca, 3 ?arjör ve 24 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar oynayan 44 kişiye 322 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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