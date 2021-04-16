Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 21 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahrat Mahallesi'nde O.O'ya ait bir evde kumar oynatıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları operasyonda O.O. ile M.A'nın kumar oynattığı tespit edilen evde 19 kişiyi daha yakaladı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve fişeğin yanı sıra 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Tabancanın sahibi olduğu tespit edilen E.S. hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmaktan, kenevir tohumlarının sahibi olan O.O. hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan, M.A. ile O.O. hakkında da kumar oynatmak için yer ve imkan temin etmekten, diğer şahıslara da kumar oynamaktan işlem yapıldı. Kişilerin tamamına ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları için para cezası kesildi.