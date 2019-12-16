İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 52 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

İzmir'de kumar suçundan 54 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 52 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi ve Eğridere mahallelerindeki iki kahvehanede "tombala" oynatıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.


Kahvehanelerde bulunan 52 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.


Bu kişilere yer temin ettiği iddia edilen M.Z.Ö. ve E.E. hakkında da adli işlem başlatıldı. Ekipler, iş yerindeki kumar oynamakta kullanılan malzemelere de el koydu.


Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eğridere, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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