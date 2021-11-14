Üye Girişi
İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü - Son Dakika

İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü

14.11.2021 02:45
İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü

İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, R.Ç, aralarında alacak meselesi bulunan Orhan Sönmez'i telefonla arayarak, Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki mobilya atölyesini yaktığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, atölyeyi kundaklayarak kaçan R.Ç'yi olay yerine yakın bir parkta otururken gözaltına aldı.

İtfaiye, Yangın, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi 00:48 Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü 23:19 PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı 22:44 Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı
Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı 21:51 Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır 19:24 Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi 17:30 Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
01:03
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama         
19:30
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu         
17:37
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 02:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de kundaklanan mobilya atölyesi hasar gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement