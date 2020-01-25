İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında küpeleme protokolü imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası imzalanan protokol çerçevesinde kent genelinde hayvancılık işletmelerinde doğan sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinin İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılmasına karar verildiği bildirildi.