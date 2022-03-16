İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi

16.03.2022 10:02
İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 672 lira ceza uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 672 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek ve azaltmak maksadıyla denetim gerçekleştirdi.

Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı'da gerçekleştirilen helikopter destekli denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 16 sürücüye 19 bin 672 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi
İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi

YORUMLAR
500
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Son dakika haberleri! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu Son dakika haberleri! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:17:54. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement