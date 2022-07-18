İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde 80 bin araç denetlendi - Son Dakika
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İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde 80 bin araç denetlendi

18.07.2022 12:17
İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde 80 bin araç denetlendi

İzmir'de Kurban Bayramı tatilinin olduğu 9 günlük sürede 80 bin araç denetlendi.

İzmir'de Kurban Bayramı tatilinin olduğu 9 günlük sürede 80 bin araç denetlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince karadan ve havadan denetimlerini artırdı.

Helikopter ve drone ile gerçekleştirilen denetimlerle de hatalı sürücüler belirlendi.

Tatil süresince yapılan denetimlerde yaklaşık 80 bin araç ve sürücüsünün denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

Bu yılki Kurban Bayramı tatilinde, geçen yılın Kurban Bayramı tatiline göre yaralanmalı kazalarda yüzde 22, yaralı sayısında da yüzde 30 oranında düşüş görüldüğü bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde 80 bin araç denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde 80 bin araç denetlendi - Son Dakika
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