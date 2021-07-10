İzmir'de kurban kesim fiyatları belli oldu - Son Dakika

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik artarken, kurban kesim fiyatları da belli oldu.

Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Yurdun çeşitli bölgelerinden İzmir'e getirilen kurbanlıklarda alıcılarını bekliyor. Kurban pazarı esnafı kurbanlık satışlarının şuan için durgun olduğunu ifade ederken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları değişiklik gösteriyor. Öte yandan kurban kesim fiyatları belirlendi.

Kurban kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyleyen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurbanlık kesim fiyatlarında geçen seneye göre değişim olduğunu belirtti. Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 400 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 135 liradan yapılacağını bildirdi. Berk, bayramın diğer günleri ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 250 TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin ise 85 TL olacağını açıkladı. Serdar Berk ayrıca, kurbanlıklarını belgesi olmayan korsan kasaplara kestirmemeleri konusunda vatandaşlar uyardı. - İZMİR