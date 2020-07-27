İzmir'de kurban satış yeri denetimleri sürüyor - Son Dakika

İzmir'de kurban satış yeri denetimleri sürüyor

İzmir'de kurban satış yeri denetimleri sürüyor İzmir'de 250 kurban satış yeri, 330 da kurban kesim yerinde denetim İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hem korona virüs hem de rutin denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış...

İzmir'de kurban satış yeri denetimleri sürüyor, System.String[]

İzmir'de kurban satış yeri denetimleri sürüyor

İzmir'de 250 kurban satış yeri, 330 da kurban kesim yerinde denetim

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hem korona virüs hem de rutin denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti

İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerindeki denetimler sürüyor. İl genelindeki 250 kurban satış yerinde girişlerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçülüyor, maske takmayan içeri alınmıyor. Hijyen ve sosyal mesafeye de dikkat edilirken, pazarlıklar tokalaşma ile değil sopa yardımı ile yapılıyor. Buca ilçesindeki kurban satış yerini denetleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hem korona virüs hem de rutin denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 65 çadırda 2 bin kurbanlığın bulunduğu Buca Kaynaklar'daki kurban satış yerinde denetimlerde bulundu. İl genelinde 250 kurban satış yeri, 330 da kurban kesim yeri bulunduğunu ifade eden Özen, hem korona virüs hem de rutin denetimleri anlattı. Özen, "Bu sene korona virüsle mücadele ederken Kurban Bayramı idrak edeceğiz. İl ve ilçe kurban komisyonları tarafından belirlenen satış yerlerinde, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hem korona virüs hem de yıllardır uyguladığımız rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Kurban Bayramı esnasında da 120 veteriner hekim arkadaşımız, kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerine devam edecek" dedi.

"Son güne bırakmayın"

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Özen, "Vatandaşlardan özellikle istediğimiz konulardan biri, kurbanlık alımlarını son güne bırakmamaları. Kurbanlıklarını şimdiden alsınlar ki yoğunluk oluşmasın. Covid-19 tedbirleri kapsamında mesafeye, maske kullanımına ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim örf ve adetlerimize göre, alıcı ve satıcılarımız yıllardır yakın temasta tokalaşarak pazarlık yapar. Bu yıl bunun yerine pazarlığı uzaktan yapmalı veya araya bir materyal konularak pazarlık gerçekleştirmeli. İlimizdeki bütün kurban satış yerlerinde girişlerde ateş ölçülüyor. Satıcı ve alıcılar maske takıyor, sosyal mesafeye dikkat ediliyor" diye konuştu.

HAYSAG uygulaması

Vatandaşların kurbanlığı almadan önce hayvanın küpesinin olup olmadığına bakması gerektiğini dile getiren Özen, şunları söyledi: "Vatandaşlara küpesiz ve dişi hayvan almamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Küpesiz hayvanın kime ait olduğu bilinmediği için alınmaması gerektiğini belirtiyoruz. Bakanlığımızın uygulamaya koymuş olduğu HAYSAG uygulaması üzerinden kurbanlığın türü, ırkı, yaşı ve cinsiyeti sorgulanabiliyor. Kurban Bayramı esnasında da, vatandaşlarımızın belirlenen 330 kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesmesini rica ediyoruz.

Sopa ile pazarlık

Kurban satıcısı Ekrem Kızıltepe, " Kars'tan İzmir'e kurbanlık satmaya geldik. Maske ile çalışmak çok zor ama satışlarımız iyiydi. 60 hayvandan üç tane kaldı. Pazarlık yaparken tokalaşmıyoruz. Çubukla pazarlık yapıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Temizlik konusunda bir sıkıntı yaşamadık" derken, Çetin Kaysal ise "İzmir'de ikamet ediyorum, hayvanları Muş'tan getirdik. 110 hayvandan 25 tane kaldık. Korona virüsten dolayı geçen seneki fiyatlardan satış yapıyoruz. Hepimiz maske takıyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz. Gelen müşterilerle tokalaşmıyoruz. Sopa ile pazarlık yapıyoruz. Vatandaşlar sona kalmasın, en iyi hayvanlar bugünlerde satılıyor" sözlerine yer verdi.

Kurban Bayramı, Koronavirüs, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'de kurban satış yeri denetimleri sürüyor - Son Dakika
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