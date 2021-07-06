İZMİR'DE KURBANLIK PAZARININ EN BÜYÜĞÜ 'PAŞA', 28 BİN LİRA - Son Dakika

İZMİR'e kurbanlıklarını getiren satıcılar, hayvanlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi. 10 günlük sürede hayvanlarının yarısını sattıklarını belirten satıcılardan bazıları, geri kalanlarının ise bayrama kadar satılacağını düşündüklerini kaydetti. Pazarın en büyüğü 1030 kiloluk 'Paşa' isimli boğa 28 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi. Dişi sığırlar 8 bin liradan başlayarak 12 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 11 ila 23 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlar da 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında satılıyor. Pazarların gözdeleri 1 tonu aşan boğalar ise 26 bin lira üstü fiyatlara kurbanlık oluyor. Bazı satıcılar, fiyatların geçen yılla aynı olduğunu ifade ederken, bazıları da 10 günlük sürede hayvanlarının yarısını sattıklarını belirttiler. Pazarlarda polis ekipleri asayişi sağlarken, zabıta ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

ŞAMPİYON 'PAŞA' CÜSSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Buca'nın Kaynaklar ilçesinde kurulan pazara Erzurum'dan kurbanlıklarını getiren Aydın Toker'in (30) 1030 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğası ise cüssesiyle dikkat çekiyor. Toker, "Bu senenin şampiyonunu, Erzurum'dan özel seçerek biz getirdik. 1030 kilo ağırlığında. İsmi 'Paşa'. 'Paşa'ya ilgi var. Fiyatı 28 bin lira" dedi. Hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Toker, "3 yaşını tamamlamasına dikkat edilmeli. Yarası bulunmamalı ve boynuzu kırık olmamalı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen küpe numaraları olmalı" dedi.

SATIŞLAR MEMNUNİYET YARATTI

Ardahan'dan pazara hayvan getiren Suat Altun (45), "Talep iyi. Geçen yıla göre fiyatlar aynı. Geçen yıl 16 bin liraya sattığımız hayvan, bu yıl da 16 bin lira. Hisseler 2 bin 500 ila 3 bin arasında" dedi. Erzurum'dan gelen kurbanlık satıcısı Hasan Küçükdoğu (30), "Biz geleli 12 gün oldu. 25 büyükbaş getirdik. Son 2 hayvanım kaldı. Pazarın genel durumu iyi. İnsanları davet ediyoruz, bir an önce gelsinler kurbanlıklarını alsınlar" dedi. Kars'tan gelen kurbanlık satıcısı Ekrem Kızıltepe (52), "35 hayvan getirdim. 17 hayvan kaldı. 10 günde yarıya indi. Pazarın genelinde durum aynı. Dişi sığırlar 8 bin liradan başlıyor, 12 bin liraya kadar çıkıyor. Boğalar 11-12 bin liradan başlıyor 22-23 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşlarda aşağı yukarı 2 bin- 3 bin 500 arası değişiyor" dedi.

GELENEKSEL PAZARLIK YAPILMAYA BAŞLADI

Pazara kurbanlık almaya gelen Adem Güngör (32), "Hayvanımızı aldık. Allah nasip ederse bayramın 1'inci günü kesimimizi yaptıracağız" dedi. Kurbanlık alan vatandaşlardan Hayrettin Sayar (33), "Geldik pazara geziyoruz. Aldık hayvanımızı. Bizim için önemli olan 24 ayı geçmiş olması. 2 dişinin de kapak atması lazım. Kurban olacak hayvanın tam olması lazım. Boynuzunun kırık, kuyruğunun ise kesik olmaması lazım" dedi.

Bu arada alıcı ve satıcılar arasında pandemi nedeniyle yapılamayan geleneksel pazarlıklar da yeniden yapılmaya başlandı.