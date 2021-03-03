İzmir'de kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 13 şarjör, 10 şarjör yayı, 7 sürgü, 46 namlu aparatı, 40 parçalı namlu aparatı ve 74 fişek ile namlu açmaya yarayan aletler ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede 1 kişinin kuru sıkı tabancaların namlularını açarak satışa sunduğu bilgisine ulaştı.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tüfek ve tabanca aparatı ele geçirildi.

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