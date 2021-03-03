İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı

03.03.2021 00:15

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan baskınla yapakandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan baskınla yapakandı. Şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir adreste kuru sıkı tabancaların namlularının değiştirilerek gerçek mermi atan silahlara dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 13 şarjör, 10 şarjör yayı, 7 sürgü, 46 namlu aparatı, 40 parçalı namlu aparatı, 74 fişek ve namlu açmaya yarayan çeşitli aletler ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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