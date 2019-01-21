İzmir'de Kuru Yemiş Fabrikasında Yangın (2)

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde, ilk belirlemelere göre, lokum bandındaki kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla yangın çıktı.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde, ilk belirlemelere göre, lokum bandındaki kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangınla birlikte gökyüzünü simsiyah duman kapladı. İzmir'deki çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10006 Sokak'ta bulunan bulunan kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. İmalat ve depo bölümü bulunan, 3 bin metrekare alan üzerindeki fabrikada, lokum bandından çıkan kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla başladığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.



Çalışanlar alevlere müdahale ettiyse de başarılı olmadı. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Haber verilmesiyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, İzmir'in pek çok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.



Fabrikadaki yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.



- İzmir

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