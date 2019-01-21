Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kuru Yemiş Fabrikasında Yangın (Ek)

İzmir'de Kuru Yemiş Fabrikasında Yangın (Ek)

56 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin metrekarelik kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde çıkan ve sonrasında depo bölümüne de sıçrayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmir'de Kuru Yemiş Fabrikasında Yangın (Ek), System.String[]
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin metrekarelik kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde çıkan ve sonrasında depo bölümüne de sıçrayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıktığı dakikalarda, yaklaşık 60 personelin çalıştığı fabrikadaki işçilerin bir bölümünün molada olduğu bildirildi. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikanın sahibi Talat Muşkara, zararın 2,5 ile 5 milyon TL arasında olduğunu belirterek, "Yangın imalat bölümünde çıkmış. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Yapacak bir şey yok. Çalışıp daha iyisini yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çerez fabrikasının mülk sahibi Talat Muşkara'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:31 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel
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