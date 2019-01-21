İzmir'de Kuru Yemiş Fabrikasında Yangın (Ek)
56 dakika önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin metrekarelik kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde çıkan ve sonrasında depo bölümüne de sıçrayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Çiğli
'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'nde, 3 bin metrekarelik kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde çıkan ve sonrasında depo bölümüne de sıçrayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıktığı dakikalarda, yaklaşık 60 personelin çalıştığı fabrikadaki işçilerin bir bölümünün molada olduğu bildirildi. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fabrikanın sahibi Talat Muşkara, zararın 2,5 ile 5 milyon TL arasında olduğunu belirterek, "Yangın imalat bölümünde çıkmış. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Yapacak bir şey yok. Çalışıp daha iyisini yapacağız" dedi.
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Çerez fabrikasının mülk sahibi Talat Muşkara'nın açıklamaları
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:31 Kaynak: DHA
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