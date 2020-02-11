İzmir'de kuruma tehlikesi bulunan göldeki kanallar kapatılıyor - Son Dakika
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İzmir'de kuruma tehlikesi bulunan göldeki kanallar kapatılıyor

6 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde kuruma tehlikesi bulunan İris Gölü'nden su tahliye edilen kanalların kapatılması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de kuruma tehlikesi bulunan göldeki kanallar kapatılıyor, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesinde kuruma tehlikesi bulunan İris Gölü'nden su tahliye edilen kanalların kapatılması için çalışma başlatıldı.

Küçükbahçe Mahallesi'nde, Özel Çevre Koruma Alanı ve 1. derece doğal sit alanında yer alan, ilçenin tek gölü İris'te su seviyesinin azalmasının önüne geçmek için kanalların yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı sonrası yetki verilen Karaburun Belediyesi ekipleri, yaklaşık 358 dönümlük alandaki gölden denize uzanan 850 metre uzunluğundaki ana kanalı kapatmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, özel mülk olan bölgedeki kanalların, gölü kurutmak ve imara konu etmek için açıldığını savundu.

Geçen yıl aralık ayında başlayan kanal açma çalışmasını durdurduklarını, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Erdoğan, bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonrası, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kanalların kapatılması yönünde karar verdiğini kaydetti.

"Özel mülk olmamalı"

Erdoğan, 1978'de kadastro çalışmasında gölün özel mülke konu edildiğini belirterek, "Buranın 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na dayanarak tescil harici bırakılması için Hazine tarafından dava açılmasını istiyoruz. Gölün özel mülkiyetten çıkarılması lazım. Bu kanuna göre bir işlem yapılamıyorsa acil kamulaştırma işlemleri yapılmalı." dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak da izinsiz uygulanmayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Yapılacak çalışmaların ardından alanın eski haline getirileceğini ifade eden Albayrak, "Bu tip alanlarda izinsiz uygulamada bulunacak kişilere de bu çalışmanın örnek olmasını diliyoruz. Kişilerin, sit alanlarında izinleri almadan herhangi faaliyette bulunmaları durumunda, bunun kendileri için sorunlar oluşturacağını bilmeleri gerek." diye konuştu.

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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