İzmir'de kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kurusıkıları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı. İnönü Mahallesi'nde bir evde kurusıkıların namlu ucu açılarak gerçek silaha dönüştürüldüğü bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri adresi takibe aldı. Eve düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 182 fişek, namlu ucu açmak için kullanılan ekipman, atış denemesi için kullanılan çuval ve içerisinde 400 mermi çekirdeği, 109 boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika

Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor

Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak miktar

Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık

Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya gönderme: Hukuk önden yürüsün

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı