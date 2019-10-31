Son Dakika Haberleri: İzmir'de "kuvvet macunu" operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir'de 'kuvvet macunu' operasyonu

İzmir'de "kuvvet macunu" operasyonu

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından cinsel gücü artırdığı iddiasıyla satılan gıdalara yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir'de

İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından cinsel gücü artırdığı iddiasıyla satılan gıdalara yönelik operasyon düzenlendi.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının bir süre önce taklit ve tağşişli ürünlere yönelik yaptığı denetimlerde tespit ettiği ve listelediği ürünlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda cinsel gücü artırdığı iddiasıyla, "tamamen doğal" etiketiyle satışa sunulan ve içeriğinde "sildenafil" ve "tadalafil" gibi sağlığa zararlı etken maddelerin bulunduğu ürünleri mercek altına alan ekipler, bu ürünlerin satıldığı iş yerlerine baskın düzenledi.

Operasyonlarda cinsel gücü artırdığı iddiasıyla satışa sunulan kuvvet macunları, bitki çayları, çikolata, enerji içeceği, bitkisel karışımlar ve işlenmiş kahvelere el konarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Açıklamada bu ürünlerin satıldığı bazı iş yerlerinde bulunan "doğal macun" gibi reklam ve etiketlerin de kaldırıldığı belirtilerek toplatılan ürünlerin içeriğinde kalp kriz, ritim bozukluğu, ani tansiyon düşmesi, görme bozukluğu ve felç gibi hastalıklara neden olabilecek etken maddelerin bulunduğu öne sürüldü.

Zabıta, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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