İzmir'de kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanları bugün idari izinli sayılacak - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.