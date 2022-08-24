İzmir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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İzmir'de sağanak etkili oldu

24.08.2022 16:41
İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu.

İZMİR'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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