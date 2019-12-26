İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı

6 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyan maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi ile onları otomobille kaçıran suç ortağı, polisin operasyonuyla yakalandı.

İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuyu soyan maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi ile onları otomobille kaçıran suç ortağı, polisin operasyonuyla yakalandı. Çalınan altın bileziklerin ise soygunculardan birinin evinin yakınındaki ağaçlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Gediz Mahallesi, 682 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip omzundan yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da, soyguncular tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Soyguncular, yaklaşık 1,5 kilo altını alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOYGUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.

ALTINLARI GÖMMÜŞLER

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin R.A., B.A., H.A. ve H.A. olduğunu tespit etti. Dün 4 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Polis, çalınan altın bileziklerin ise, şüphelilerden birinin evinin yakınındaki ağaçlık alanda gömülü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan soyguncuların ifadeleri doğrultusunda, söylenen noktada kazı yapan polis ekipleri 34 altın bileziği iş yeri sahibine teslim etti. Kazıda ayrıca, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca da bulundu. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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