İzmir'de kuyumcu soygunu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kuyumcu soygunu (2) - Son Dakika

İzmir'de kuyumcu soygunu (2)

28 dakika önce

ŞÜPHELİLER GASP ETTİKLERİ ALTINLARLA VE SİLAHLA YAKALANDILARİzmir'in Balçova ilçesinde kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı.

İzmir'de kuyumcu soygunu (2), System.String[]

ŞÜPHELİLER GASP ETTİKLERİ ALTINLARLA VE SİLAHLA YAKALANDILAR

İzmir'in Balçova ilçesinde kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altını çalıp, kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım ettiği belirlenen B.A. (19), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren teknik ve fiziki takibin ardından Güzelbahçe ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kuyumcudan gasp ettikleri altınlar ve olayda kullandıkları silah ele geçirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA )


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar

Son Dakika Haberleri
00:21 Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı
00:20 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü
00:19 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:18 Yemen Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki havaalanlarında uçuşları askıya aldı
00:16 İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kuyumcu soygunu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]