İZMİR'DE KUYUMCU SOYGUNU - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde kuyumcu dükkanına giren kimliği belirsiz kişi, çalışanları silahla tehdit edip, bir miktar altını alarak kaçtı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Altındağ semti Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren kişi, çalışanlara silah doğrultup, altınları istedi. Bir miktar altın alan şüpheli, dükkandan çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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