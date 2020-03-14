İzmir'de kuyumcu soygunu - Son Dakika

İzmir'de kuyumcu soygunu İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı soyguncu E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altınını alarak kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım eden B.A. (19), olayın hemen ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Ata Caddesi 105 numarada faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Saat 17.30 sıralarında kuyumcuya gelen tabancalı ve maskeli soyguncu E.Y.T., 4 cumhuriyet altınını alarak hızla dükkandan çıktı. E.Y.T., dışarıda çevreyi gözetleyen B.A. ile birlikte kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, başlattıkları çalışma kapsamında, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çalınan altınlar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.