Kuyumcu soygunu sırasında bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanına girerek 6 bileziği çalan ve 1 çalışanı yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Atıfbey Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren Ö.A, tezgahın arkasında çalışan personel Ahmet Taylan'a tabancayla ateş etti.
Boynundan yaralanan Taylan yere düştüğü sırada şüpheli Ö.A, vitrindeki 6 bileziği alıp dükkandan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Taylan, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgede inceleme başlattı.
Olay yerindeki kamera görüntülerini izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerinden yararlanan ekipler, Ö.A'yı kuyumcudan yaklaşık 500 metre uzakta altınlarla yakaladı.
Kaynak: AA
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