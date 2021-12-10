Kuyumcu soygunu sırasında bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atıfbey Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren Ö.A, tezgahın arkasında çalışan personel Ahmet Taylan'a tabancayla ateş etti.

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