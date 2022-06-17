İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı

17.06.2022 13:59
İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ve kuyumcuyu yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ve kuyumcuyu yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Haziran günü ilçeye bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, G.S. isimli çalışandan altınları vermesini istedi. Soygunculara direnen G.S., açılan ateş sonucu parmağından yararlanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen 3 kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüphelilerden Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.

4'ü de tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kuyumcu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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