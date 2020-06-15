İzmir'de kuyumcudan yüzük çalan şüpheli, taşa takılıp düşünce yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcudan 5 tek taş yüzük çalıp kaçmak isteyen şüpheli, koşarken taşa takılınca yakalandı.

Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir kuyumcuya giren O.İ. (27), tek taş pırlanta satın almak istediğini söyledi. Kuyumcuda çalışan M.A, O.İ'ye göstermek üzere yüzükleri vitrinden çıkarıp tezgaha koydu.

Çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanıp 5 tek taş yüzüğü alan O.İ, kaçmaya başladı. Esnafın ve bazı çevre sakinlerinin de katıldığı kovalamaca sırasında O.İ, taşa takılıp düşünce yakalandı.

O.İ, olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü. Çalınan yüzükler ise iş yeri sahibine teslim edildi.