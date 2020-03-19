İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak - Son Dakika

İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak

6 saat önce

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların nöbetleşe çalışma sistemine gireceğini bildirdi.

İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak, System.String[]

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuyumcuların nöbetleşe çalışma sistemine gireceğini bildirdi.

Baransel, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde dünyada ve Türkiye'de pandemi şeklinde seyreden virüse karşı esnaf olarak yayılımı durduracak tedbirlere destek olmaları gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda insan yoğunluğunun önüne geçmek için semtlerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini aktaran Baransel, "Semtlerimizdeki kuyumcularımızın nöbetleşe çalışma sistemine geçmelerini, çalışma saatlerini 10.00-18.00 olarak düzenlemelerini, ayrıca çantacıların seyahat etmemelerini önemle tavsiye ediyoruz. Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kiraz'da kamusal alanlar dezenfekte edildi


Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs salgınına karşı il genelinde sürdürdüğü çalışmaları merkeze uzak ilçelerde de eş zamanlı sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepler ve program doğrultusunda Bergama, Dikili, Kınık, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

İzmir Kuyumcular Odası, Türkiye, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi         
12:55
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kuyumcular koronavirüse tedbir olarak dönüşümlü çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]