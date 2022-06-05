İzmir'de, kuyumcuya soygun girişimi kamerada - Son Dakika
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İzmir'de, kuyumcuya soygun girişimi kamerada

05.06.2022 19:37
İzmir'de, kuyumcuya soygun girişimi kamerada

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu; kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkarak kaçtı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu; kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü saat 14.25 sıralarında, Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi. Elindeki poşeti dükkan sahibi kadına uzatıp altınla doldurmasını isteyen silahlı soyguncu, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması sonucu panikleyerek kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


YORUMLAR
500
Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı Bir garip soygun girişimi... Kuyumcuyu soymaya geldi, yakalanmaktan korkunca böyle kaçtı Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de, kuyumcuya soygun girişimi kamerada - Son Dakika

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