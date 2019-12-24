İzmir'de kuyumcuya yönelik silahlı soygunda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesindeki kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

Buca'ya bağlı Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen maskeli biri kadın 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omuzundan yaraladı.

Kuyumcuda bulunan iş yerinin yan komşusu ve akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.

Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası incelemesinin ardından, ne miktarda altın çalındığının da belirleneceği öğrenildi.