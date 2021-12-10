Son dakika haberi: İzmir'de kuyumcuyu silahla kuyumcuyu vurup altınları çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kuyumcuyu silahla kuyumcuyu vurup altınları çalan şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kuyumcuya elindeki silahla gelip altınları çalan şüpheli, kuyumcuyu tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından çaldığı altınlarla birlikte yakalanırken, kuyumcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 16.45 sıralarında ilçeye bağlı Atıfbey Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Taylan'ın çalıştığı kuyumcuya giren Ö.A., elindeki tabancayı Taylan'a doğrultarak altınları istedi. Ahmet Taylan'ın soyguncuya direnmesi üzerine Ö.A., elindeki tabancayla kuyumcuya ateş etti. Silahlı soyguncu rafta bulunan 6 bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede yakalandı

Olayın çevre sakinleri tarafından bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ö.A., olay yerinin 500 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından, çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Durumu ağır

Soyguncu tarafından tabancayla vurularak yaralanan Ahmet Taylan, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Taylan'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.