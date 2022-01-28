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İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı

28.01.2022 14:59
İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcuya elindeki silahla giren ve altınları çalarak kayıplara karışan kişi, polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcuya elindeki silahla giren ve altınları çalarak kayıplara karışan kişi, polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu yakalandı. Kuyumcudan çaldığı altınlar ve olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan soyguncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Ocak günü saat 16.30 sıralarında Zafer Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, hızla kuyumcu dükkanından içeriye giren siyah giyimli bir şahıs, yanında getirdiği silahı kuyumcuya doğrulttu ve altınları istedi. Daha sonra bir miktar altını alarak kuyumcudan çıkan soyguncu, koşarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan korku dolu silahlı soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hızla kuyumcu dükkanının içerisine giren siyah giyimli şüphelinin, yanında getirdiği silahı kuyumcuya doğrulttuğu ve isteği üzerine kuyumcunun altınları vermek üzere vitrine yöneldiği görüldü.

Çaldığı altınlarla yakalandı

Silahla girdiği kuyumcudan yaklaşık 55 bin lira değerinde altın ve para çalarak kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin İ.A. (29) olduğunu tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının izini sürerek soygunun yapıldığı yere yakın bir sokakta şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli ile birlikte, çalınan altınlar, paralar ve olayda kullanıldığı anlaşılan silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı
İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı
İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı

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Kuyumcu, Polis, İzmir, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kuyumcuyu soyan zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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