Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

14.06.2022 16:49

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Dün akşam Aşağı Mahalle'de bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, G.S. isimli çalışandan altınları vermesini istedi. Soygunculara direnen G.S, açılan ateş sonucu parmağından yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen 3 kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı
Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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