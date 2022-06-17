İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kuyumcuya gelen 3 şüpheli ile onları dışarıda bekleyen 1 kişiyi Menemen ve Manisa 'da yakalamıştı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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