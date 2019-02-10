Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kuyuya Düşen İnek Operasyonla Kurtarıldı

İzmir'de Kuyuya Düşen İnek Operasyonla Kurtarıldı

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde boş su kuyusuna düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı.

İzmir'de Kuyuya Düşen İnek Operasyonla Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde boş su kuyusuna düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı.

Kırsaldaki Peşrefli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Zengi, dün akşam saatlerinde ineğini bulamayınca çevrede arama yaptı.

İneğinin 20 metre derinlikteki boş su kuyusuna düştüğünü fark eden Zengi, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havanın karanlık olması nedeniyle ineğe zarar vermemek için çalışmaların gündüz yapılmasına karar verdi.

Geceyi kuyuda geçiren ineğe sahibi tarafından yem verildi.

Havanın aydınlanmasının ardından çalışma başlatan ekipler, kuyunun ağzına kurulan vinç yardımıyla aşağı indi.

Hayvanı sakinleştiren ekipler, ineği ayağına ip bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çekti. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Zengi, yaptığı açıklamada, ineği kuyudan çıkarıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:38 Kaynak: AA

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