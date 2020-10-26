İzmir'de kuzeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'de kuzeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

26.10.2020 05:23
İzmir'de kuzeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, kuzeni tarafından silahla vurulduğu ileri sürülen kişi tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kuzeni tarafından silahla vurulduğu ileri sürülen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lale Sokak'da oturan M.E. ile evine gelen kuzeni M.Ö (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.E'nin, M.Ö'yü silahla vurduğu iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

M.E. gözaltına alındı.

Konak, İzmir, Lale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kuzeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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