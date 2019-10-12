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İzmir'de kuzey ışıkları

35 dakika önce

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD), yeni sezona, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödüllü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 'Kuzeyin Işığı' sergisiyle merhaba dedi.

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Sanatseverlerin ve fotoğraf meraklılarının yoğun katılım gösterdiği gecede bir konuşma yapan İFOD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Şengök, yeni sezonda üyeleriyle pek çok yeni fotoğraf projesiyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. İFOD'un fotoğrafa başlamak isteyenler için iyi bir okul olduğuna vurgu yapan Şengök, yeni sezonda sergi, etkinlik ve fotoğraf eğitimlerinin yeni adreslerinde devam edeceğini ayrıca İzmir'e modern ve çağdaş çizgilere sahip İFOD Sanat Galerisi'ni kazandırmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

'Kuzeyin Işığı' adlı sergiyle gecenin konuğu olan İzzet Keribar, Lofoten takım adalarında çektiği fotoğraflarda, izleyiciye, yatay ışığı, parlak atmosferi, eşsiz manzaraları, balıkçı kulübeleri ile Kuzey Norveç'i yansıttığını ve İFOD'un misafiri olarak İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kuzey'in Işığı adlı sergi 11 Kasım'a kadar İFOD Galerinin yeni adresinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzzet Keribar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:34 Kaynak: Bültenler
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