İzmir'in Kiraz ilçesinde su kuyusuna yuvarlanan kuzusunu kurtaran vatandaş, kuyudan çıkarken düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Tekbıçaklar Mahallesinde besicilik yapan Murat Kır (50), kuzularından birinin yaklaşık 13 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti.
Bunun üzerine kuyuya giren Kır, yukarıdakilerin uzattığı ip yardımıyla kuzusunu kurtardı.
Murat Kır, daha sonra yukarı çıkmak isterken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre derinliğinde suyun bulunduğu kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kuyudan çıkarılan Kır'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de kuzusunu kurtarmak için girdiği kuyuya düşen vatandaş yaşamını yitirdi - Son Dakika