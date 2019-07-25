Son Dakika Haberleri: İzmir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı

38 dakika önce

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından dün saat 00.30 sıralarında, ilçeye bağlı Özdere açıklarında, bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 17'si Somali, 13'ü Kuveyt, 4'ü Eritre ve 1'i Suriye uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 10'u kadın, 6'sı çocuk olan 35 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemlerini tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Seferihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
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