İzmir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı
38 dakika önce
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
İZMİR'in Seferihisar
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından dün saat 00.30 sıralarında, ilçeye bağlı Özdere
açıklarında, bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 17'si Somali
, 13'ü Kuveyt
, 4'ü Eritre ve 1'i Suriye
uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 10'u kadın, 6'sı çocuk olan 35 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemlerini tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Sütyenli hırsızlık çetesi yakayı ele verdi Zeynep Demirel gittiği mekanda çılgına döndü: Kimse sizin köleniz değil