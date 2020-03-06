İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek - Son Dakika

İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek

6 saat önce

Rönesans döneminde yaşamış, insanlık tarihinin en önemli sanatçıları arasında gösterilen Leonardo da Vinci, ölümünün 500'üncü yıl dönümünde İzmir'de düzenlenecek sergiyle anılacak.

İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek, System.String[]

Rönesans döneminde yaşamış, insanlık tarihinin en önemli sanatçıları arasında gösterilen Leonardo da Vinci, ölümünün 500'üncü yıl dönümünde İzmir'de düzenlenecek sergiyle anılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Leonardo da Vinci'ye Saygı" adlı sergi, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) kapılarını açacak.

Ressam Onay Akbaş'ın düzenlediği ve İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, Leonardo da Vinci'den esinlenerek yapılan heykeller ve yağlı boya eserler yer alacak.

Sergi, 6 Nisan'a kadar açık kalacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020 programında değişiklik yaşanmayacak
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]