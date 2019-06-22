Son Dakika Haberleri: İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi

1 saat önce

İzmir'de izinsiz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) yürüyüşüne polis müdahale etti.

İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi, System.String[]
İzmir'de izinsiz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve İnterseks Birliği (LGBTİ) yürüyüşüne polis müdahale etti.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan LGBTİ'liler basın açıklamasının ardından yürümek istedi.
Polis ekipleri yürüyüş için izin alınmadığını gruba bildirerek dağılmalarını istedi.
Buna rağmen yürümek isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.
İzmir Valiliğinin 14 Haziran'da internet sitesinden yapılan açıklamada, 17-23 Haziran'da yapılması planlanan LGBTİ etkinliklerinin yasaklandığı bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:21 Kaynak: AA
İzmir, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası ortalığı birbirine kattı Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu James Bond filminin setindeki kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:23:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de LGBTİ yürüyüşüne polis müdahalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]