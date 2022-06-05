İzmir'de LGS heyecanı

İZMİR - Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başlarken çocuklarını okul dışında bekleyen aileler heyecanlı olduklarını söyledi.

İzmir'de öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı.

İzmir il genelinde 644 okul, 3 bin 695 salonda düzenlenen LGS'ye 52 bin 763 öğrenci katıldığı ifade edildi. Çocuklar okullarında sınav sorularını cevaplarken aileler de okul dışında kaldı. Bazı aileler kamp sandalyeleriyle çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Şehit Dursun Acar Ortaokulunda sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Hakan Pazan, "Evladımız sınavda, biz de aileleri olarak buradayız. Onların yanında olamasak da kalben yanlarındayız. İnşallah sınavları başarılı geçer. Öğrenciler kendi okullarında sınava giriyor, bu uygulamadan çok memnun kaldık. Eskiden sınava geç kalmalar yaşanıyordu ama o bu sene atlatıldı. İnşallah en güzel okullara girerler" dedi.

"Hayatlarının ilk sınavı"

Sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Batur İşyapan da öğrencilerin pandemide zor bir sene geçirdiklerini ifade ederek, "Çocuklar uzaktan eğitimle okudular. Onlar için zor bir LGS olacak. Tüm veliler senelerdir çocuklarına emek veriyorlar. Allah emeklerimizin karşılığını versin inşallah. Hayatlarının ilk sınavı. İnşallah hepsi doğru yerlere varıp emeklerinin karşılığını alır" diye konuştu.