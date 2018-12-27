İzmir'de Lise Öğrencileri Pazar Filesi Örecek

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında lise öğrencilerine pazar filesi örmeyi öğretecek.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında lise öğrencilerine pazar filesi örmeyi öğretecek.



"Geleceğimiz için plastik kullanmıyoruz, çocuklarımıza file örmeyi öğretiyoruz" projesinin tanıtımı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapıldı.



Etkinlikte konuşan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, poşet kullanımının ekosisteme ciddi zararlar verdiğini söyledi.



Türkiye'deki poşet tüketimi hakkında bilgi veren Albayrak, "Türkiye'de yılda 35 milyar civarında poşet kullanıyoruz. Bunu yıla vurduğumuzda bir kişi 440 poşet kullanmış oluyor. 2019'da bunu 90'a indirmek istiyoruz. Biz de bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber öğrencilerimizle pazar filesi örmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Poşetlerin denize karıştığında deniz canlıları tarafından yiyecek sanılarak yendiğini vurgulayan Albayrak, buradan da besin zincirine katıldığını dile getirdi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise eğitimin sadece akademik bilgi yüklemekle sınırlı kalmadığını vurguladı.



Eğitimin hayvan sevgisinden toplumsal ahlaka kadar birçok alanı içinde bulundurduğuna işaret eden Albayrak, "Çevre bilincini aşılamak da eğitimin içinde. Bu kapsamda müdürlük olarak 10 ilçemizdeki okullara geri dönüşüm kutusu dağıttık. Bunu 1 Ocak'tan itibaren 30 ilçemize yayacağız. Çevre bilincini oluşturmak için çocuklardan, gençlerden başlamamız gerekiyor." dedi.



Proje kapsamında Ali Osman Konakçı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 25 öğrenciye eğitimciler tarafından alışveriş filesi örme eğitimi verilecek. Uygulamanın tüm ilçeye yayılması planlanıyor.

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