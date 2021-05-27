Lise öğrencileri su kirliliğine dikkat çekmek için İngilizce rap şarkısı yapıp klip çekti - Son Dakika

İzmir'de Çiğli Fen Lisesi ile Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesinden öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle su kirliliğine dikkat çekmek için hazırladıkları rap şarkısını İngilizce seslendirip klip çekti.

"Kirliliğin Değil Çözümün Parçası Ol" başlıklı eTwinning projesi kapsamında İngilizce öğretmenleri Yasemen Caymaz, Leyla Durgun Öner ve Gürcistan'dan Taia Mamardashvilli, farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda söz konusu okullardan 10 öğrencinin sözlerini yazdığı "Every Litter Bits Hurts" isimli şarkı Çiğli Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Bengisu Henden tarafından bestelenip İngilizce rap olarak seslendirildi.

Çevreyi korumaya dair farkındalık oluşturacak ifade ve görsellerin yer aldığı klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Çiğli Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemen Caymaz, AA muhabirine, projeye dahil olan öğrencilerin üstün gayret göstererek kısa sürede şarkı sözlerini tamamladığını, yapımcı ve müzisyen Yunus Akpunar'ın desteğiyle şarkının oluştuğunu aktardı.

Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Leyla Durgun Öner de öğrencilerin İngilizceye hakimiyeti sayesinde uluslararası alanda ses getirmeyi hedefleyen projeyi tamamladıklarını ifade ederek, "Emek tamamen öğrencilere ait. Biz öğretmenleri olarak aracı olduk. Bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz. Gençlere örnek olmak istedik çünkü gençler rap şarkıları seviyorlar ve onlara bu şekilde ulaşmaya çalıştık. Sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde tüm Türkiye'ye ve yurt dışına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Şarkıyı seslendiren Çiğli Fen Lisesi öğrencisi Bengisu Henden, daha önce de rap tarzında şarkılar yazdığını, projenin konusunu çok beğendiğini belirterek, "Seslendirme konusunda da zaten İngilizce rap dinlemeyi seviyordum, bu nedenle benim için kolay oldu. Yazdığım kısımları yarım saatte bitirdim ama şarkıyı hazırlamak uzun sürdü." diye konuştu.

Şarkının klibini hazırlayan Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Demirulus ise zahmetli bir projeyi tamamladıklarını, ortaya çıkan işin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Şimdiden olumlu dönüşler almaya başladık." ifadelerini kullandı.