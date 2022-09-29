İzmir'de Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı düzenlendi

29.09.2022 13:51
İzmir'de Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı düzenlendi

İzmir'de lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı'nın son bölümü tamamlandı.

İzmir'de lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı'nın son bölümü tamamlandı.

İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Urla eski tamirhane binasında düzenlenen çalıştaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Köşger, çalıştaydaki konuşmasında, iletişimin önemine dikkati çekerek, iletişim sürecinin doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı iletişim kurabilmek ve kuşaklar arasındaki geçişi kolaylaştırmak gerektiğine işaret eden Köşger, "Sağlıklı iletişim kurabilmek insanoğlunun temel hususlarından birisidir. Bu hususta bizler de sağlıklı iletişim kurabilmek ve kuşakların arasındaki geçişi kolaylaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalıştay çok değerli." dedi.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Murtaza Dayanç ise teknolojinin baş döndürücü hızda ilerlediğini söyleyerek, gençlerin başta ebeveynleri ile olmak üzere, öğretmenleri ve okul idarecileri ile yaşadığı ya da yaşayabileceği iletişim sorunlarını toplantıda ele almayı hedeflediklerini kaydetti.

Çalıştay kapsamında, Dr. Öğretim Görevlisi Burak Dindaroğlu, "Meslek Seçimi ve 21. Yüzyıl Yetenekleri" konulu sunum gerçekleştirdi.

İzmir Valisi Yavuz Köşger, Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı'nın ardından Urla ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Urla Belediyesi tarafından yapımı devam eden Aryom Kültür Merkezi, Barbaros Köyü'nde faaliyete geçen köy okulunu inceleyen Vali Köşger, Birgi Köyü'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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