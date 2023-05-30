Liseli kıza takside cinsel istismarda bulunan adam kendini böyle savundu - Son Dakika
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Liseli kıza takside cinsel istismarda bulunan adam kendini böyle savundu

Liseli kıza takside cinsel istismarda bulunan adam kendini böyle savundu

30.05.2023 15:25

İzmir'de 15 yaşındaki lise öğrencisi D.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan taksi şoförü Umut Can Kader, savunmasında kız çocuğunun yaşını 19 sandığını söyledi. D.A.'nın babası A.A. ise taksi şoförü ile kızının buluşmadan önce mesajlaştığını ve yaşını bilmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İzmir'de evli ve 2 çocuk babası Umut Can Kader, 28 Mart'ta taksisine binen lise öğrencisi D.A.'ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine aile, taksi şoföründen şikayetçi oldu. 7 Nisan'da polis tarafından gözaltına alınan Kader, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"YAŞININ 19 OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Umut Can Kader'in yargılanmasına İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Umut Can Kader, "Olay günü taksime bindi. Zor durumda olduğunu söyledi. Yaşını sorduğumda 19 dedi. Sonrasında sandviç yedik. Gidecek bir yerinin olmadığını söyledi. Boş arsa gibi bir yerde durup alkol aldık. Sonrasında yakınlaştık. Olayların buraya geleceği belliydi ancak yaşı konusunda bana bir şey söylemedi. Bana oturduğu yeri daha önceden söylemişti. Sonra oraya gittik. Bir evin kapısında bıraktım ve birkaç dakikaya döneceğimi söyleyip, gittim" dedi.

İzmir'de lise öğrencisine cinsel istismar davası

"YAZIŞMALARI SUNACAĞIM"

Duruşmada söz alan D.A.'nın babası A.A. ise olayın Umut Can Kader'in anlattığı gibi olmadığını söyledi. A.A, "Sanık ve kızım internet sitesinden tanışmışlar. Olay günü kızım evden sanık ile buluşmak için çıktı. Yazışmalarda bunlar mevcuttur. Bunlar kızımın telefonunda vardır. Yazışmaları karakola da sundum. Mahkemeye de sunacağım" ifadelerini kullandı.

İzmir'de lise öğrencisine cinsel istismar davası

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Umut Can, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseli kıza takside cinsel istismarda bulunan adam kendini böyle savundu - Son Dakika


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