Son Dakika Haberleri: İzmir'de Lisede Cinayet

İzmir'de Lisede Cinayet

26 dakika önce

İzmir'de bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, çalıştığı okulda eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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İzmir'de bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, çalıştığı okulda eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan Şengül G. isimli kadın, çalıştığı okulun içinde eniştesi Erdal Demirsoy'u av tüfeğiyle vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdığı Demirsoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Şengül G.'yi gözaltına aldı.

"BUGÜN BİR TUHAFLIK VARDI" Aynı okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Günnur Eren, bugün arkadaşı Şengül G.'de bir durgunluk, tuhaflık hissettiğini ifade ederek, "Okuldan çıktıktan sonra eve gittim. Okulda birisinin silahla vurulduğunu öğrendim. Arkadaşımın birini vurduğunu öğrenince şok oldum. Çok iyi bir aileye sahip, çok iyi bir insandı. Zaman zaman 'anneme bakamıyorum' diye üzülüp ağlıyordu" diye konuştu. Cinayet zanlısı kadının sorgusu sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:26 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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